ИА «Ореанда-Новости» Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США, запретив авиасообщение с Венесуэлой, принесли вред не только гражданам южноамериканской страны, но и собственным соотечественникам.

Политик указал на то, что в перелётах заинтересованы венесуэльцы, проживающие в США и приезжающие на родину по делам бизнеса либо к родственникам. «Приостановка этих рейсов нанесла вред этим венесуэльцам, американцам и людям разных национальностей», – сказал президент.

Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп своим решением навредил самому себе и своим согражданам. «Вы, мистер Трамп, являетесь нарушителем свободы передвижения граждан мира», – сказал венесуэльский лидер.

Ранее Министерство транспорта США приостановило воздушное сообщение с Венесуэлой – как пассажирские, так и грузовое.