ИА «Ореанда-Новости» 19 августа в форте Брегансон на юге Франции состоялась встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Политики общались в течение более чем 3,5 часов. Основная часть переговоров прошла без журналистов.

Макрон после завершения встречи написал на своей странице в Twitter: «Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

Он также сообщил, что на встрече с Путиным обсуждались лесные пожары и состояние вечной мерзлоты в Сибири. «Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад её решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест. Мы должны следовать этому пути», – заявил французский лидер.