ИА "Ореанда-Новости" Члены политической партии «Единая Россия» должны максимально ответственно подходить к работе, связанной с обращениями граждан касаемо национальных проектов. Такой призыв прозвучал от Дмитрия Медведева, главы правительства Российской Федерации и одновременно лидера вышеупомянутой политической фракции.

Медведев призвал единороссов при работе, касающихся национальных проектов, не пытаться пользоваться успехами других организаций и физических лиц в общественном контроле этого вида работы. Граждане должны максимально оперативно и достоверно получать информацию от чиновников о ходе реализации того или иного национального проекта, который запущен в регионе их проживания. Для того, чтобы повысить уровень оперативности получения сведений, нельзя пренебрегать современными технологиями – здесь Дмитрий Медведев призвал активнее использовать социальные сети и другие способы коммуникации сети Интернет. Кроме того, не стоит забывать и о традиционных методах – личные встречи, средства массовой информации и сайты региональных подразделений фракции «Единая Россия».

Дмитрий Медведев призвал каждого чиновника нести ответственность за те решения, которые приняты партией. Немедленное реагирование со стороны членов «Единой России» на проблемы и вопросы со стороны населения России должно стать нормой в ежедневной работе. Если о трудностях в реализации определённого национального проекта сообщает российский гражданин, то должная ответная реакция и устранение недочётов должна последовать от того единоросса, к которому обратились.

Председатель «Единой России» порекомендовал также улучшить систему обратной связи с гражданами. По его словам, любой может высказаться о ходе реализации национальной программы, дать свои рекомендации и пожелания. Медведев призвал чиновников и быть готовыми к критике и жалобам со стороны населения, опять таки посоветовав максимально открыто информировать о реализуемых в российских регионах национальных программах. Реагировать на мнение населения является прямой обязанностью членов политической фракции «Единая Россия», заключил Дмитрий Медведев.