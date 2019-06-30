ИА «Ореанда-Новости» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находясь в Женеве с официальным визитом, заявила журналистам, что диалог между Россией и Грузией может быть возобновлён только после прекращения «русофобской волны» и принесения извинений со стороны грузинских властей.

«Власти Грузии делают всё возможное, чтобы разорвать отношения, под чью-то диктовку, чью – очевидно», – сказала политик по этому поводу. По мнению Матвиенко, до тех пор, пока Тбилиси «не проявит власть, не наведет порядок, не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить».

В то же время спикер подчеркнула, что у россиян «нет антигрузинских настроений». «Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране», – сказала Матвиенко.