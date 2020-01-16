ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации заявила, что считает кандидата на должность премьер-министра удачной кандидатурой.

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко оценила кандидата на пост премьер-министра. По её мнению, Михаил Мишустин является удачной кандидатурой для этой должности.

Матвиенко отметила, что Мишустин - многопрофильный специалист. Она также назвала налоговую службу, которой почти 10 лет руководит Михаил Мишустин, универсальной. Она считает, что благодаря работе в ФНС Мишустин знает и видит всю страну, чувствует слабые места в экономике страны. Он поможет поддержать важные отрасли, укрепит сферу инвестиций и создаст дополнительные условия для малого и среднего бизнеса, добавил Матвиенко.