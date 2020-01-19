ИА «Ореанда-Новости». Дмитрием Медведевым, ранее занимавшим пост премьер-министра РФ, сказано, что принятие решения об отставке правительства связано с тем, что необходимо главе государства дать возможность в рамках преобразования политической системы обсуждать и принимать решения, не оглядываясь на другие факторы. 

Также Дмитрий Медведев сказал, что отставка кабинета министров связана с длительностью его работы. 

Политик отметил, что срок деятельности двух кабинетов министров, которые им возглавлялись, составил около восьми лет. По его словам, это огромный срок. Он заявил, что такое в новейшей истории РФ случилось впервые. 