Также Дмитрий Медведев сказал, что отставка кабинета министров связана с длительностью его работы.Политик отметил, что срок деятельности двух кабинетов министров, которые им возглавлялись, составил около восьми лет. По его словам, это огромный срок. Он заявил, что такое в новейшей истории РФ случилось впервые.