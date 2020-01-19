19.01.2020, 13:21
Медведев дал объяснение решению об отставке правительства
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрием Медведевым, ранее занимавшим пост премьер-министра РФ, сказано, что принятие решения об отставке правительства связано с тем, что необходимо главе государства дать возможность в рамках преобразования политической системы обсуждать и принимать решения, не оглядываясь на другие факторы.
Также Дмитрий Медведев сказал, что отставка кабинета министров связана с длительностью его работы.
Политик отметил, что срок деятельности двух кабинетов министров, которые им возглавлялись, составил около восьми лет. По его словам, это огромный срок. Он заявил, что такое в новейшей истории РФ случилось впервые.
Также Дмитрий Медведев сказал, что отставка кабинета министров связана с длительностью его работы.
Политик отметил, что срок деятельности двух кабинетов министров, которые им возглавлялись, составил около восьми лет. По его словам, это огромный срок. Он заявил, что такое в новейшей истории РФ случилось впервые.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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