ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находясь на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении, заявил, что странам региона следует активнее работать с инвесторами и развивать несырьевые отрасли экономики.

Политик указал на то, что успешный опыт создания особых экономических зон с использованием льгот уже существует – это зона «Лотос» в Астрахани, которая налаживает эффективное сотрудничество с партнёрами из «каспийской пятёрки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения). О том, что у прикаспийских стран есть соответствующие возможности, свидетельствует и проходящая в рамках форума выставка инновационных технологий.

По оценкам специалистов, на побережье Каспийского моря могут приезжать не менее миллиона туристов в год, то есть гораздо больше, чем в настоящее время. Российский премьер подчеркнул, что для увеличения потока туристов следует создать необходимую инфраструктуру и разработать конкурентоспособные туристические продукты, например круизы по морю с посещением портовых городов.