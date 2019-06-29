ИА «Ореанда-Новости» Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у неё нет серьёзных проблем со здоровьем. Она сообщила об этом на саммите «Большой двадцатки» в Японии, комментируя замеченные журналистами и общественностью приступы дрожи во время официальных мероприятий недавнего времени.

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдёт. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», – сказала по этому поводу Меркель. При этом политик не уточнила, обращалась ли она за консультацией к медикам или нет.

Первый раз канцлер Германии испытала приступ недомогания 18 июня в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 27 июня приступ дрожи ещё раз поразил Меркель на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.