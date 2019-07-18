ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, прокомментировала мнение президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что либеральная идея изжила себя.

Мэй сказала, что данное выступление, по всей видимости, станет последним для неё в качестве премьер-министра.Мэй также подчеркнула, что для отстаивания либеральных ценностей следует непосредственно решать проблемы людей, а не давать популистские обещания.