18.07.2019, 09:45
Мэй заочно возразила Путину, заявившему о крахе либеральной идеи
ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, прокомментировала мнение президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что либеральная идея изжила себя.Мэй сказала, что данное выступление, по всей видимости, станет последним для неё в качестве премьер-министра. По поводу высказывания российского лидера британский политик высказалась следующим образом: «Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела». Мэй также подчеркнула, что для отстаивания либеральных ценностей следует непосредственно решать проблемы людей, а не давать популистские обещания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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