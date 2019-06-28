ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, что нормализация отношений между Лондоном и Москвой при сложившихся обстоятельствах невозможна.

Об этом сообщило информационное агентство Press Association со ссылкой на представителя Мэй, который также указал, что на переговорах двух лидеров были затронуты такие темы, как дело Скрипалей, ситуация на Украине, иранская ядерная сделка и конфликт в Сирии.

В отношении дела об инциденте в Солсбери британский премьер-министр заверила российского президента, что Великобритания располагает неопровержимыми доказательствами о причастности Кремля к отравлению.

В отношении ситуации в Сирии Мэй призвала Путина сдержать наступление президента Сирии Башара Асада в Идлибе.

В отношении Украины премьер заявила о большой обеспокоенности действиями российской стороны в конфликте на востоке страны.

В отношении же нормализации отношений между Великобританией и Россией Мэй высказалась в целом против «враждебного вмешательства» Москвы в дела других государств, против дезинформации и кибератак, против «безответственной и дестабилизирующей деятельности» Кремля.