ИА «Ореанда-Новости». Официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой было сделано заявление о том, что правительство Нидерландов руководствовалось "порочным принципом", финансируя террористические группировки в Сирийской Арабской Республике.





По её словам, разгорающийся скандал в Нидерландах был спровоцирован журналистскими расследованиями, в ходе которых были выявлены факты оказания голландским правительством помощи сирийским террористическим группировкам. Мария Захарова уточнила, что одна из них связана с “Аль-Каидой” (запрещена на территории Российской Федерации).





Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что “нелетальная помощь” являлась поставкой различного обмундирования, пикапов, спутниковых телефонов, общая сумма который составляла 25 миллионов евро.





Мария Захарова подчеркнула, что на предложения российских властей принять участие в восстановлении гражданской инфраструктуры у западных партнёров денежных средств по каким-то причинам не находится. Представитель Министерства иностранных дел России отметило, что правительство Нидерландов отдавало себе отчёт в том, что поставляемые средства могут быть использованы “далеко не в мирных целях”.





Дипломат сообщила, что по данному делу ведётся расследование в Нидерландах, однако поддержка антиправительственных сил Сирийской Арабской Республики была осуществлена в полном нарушении норм международного права и являлась прямым вмешательством в дела суверенного государства.





Мария Захарова добавила, что голландское правительство руководствовалось в арабской республике “порочным принципом”. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в соответствии с этим принципом международным правом можно “пренебречь”, если где-то “по усмотрению в частности самих голландцев грубо нарушаются права человека”.





В заключении Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, Совет по правам человека ООН должны отреагировать "на вновь открывшиеся факты двойных стандартов".