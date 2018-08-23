

По словам замминистра, американские власти не должны чувствовать себя безнаказанными за ограничительные меры, которые были введены против отдельных лиц России. Он отметил, что соответствующие листы и перечни лиц со стороны Соединённых Штатов будут расширяться, в связи с тем, что американские власти продолжают пополнять перечни российских граждан.



В настоящее время среди них уже более четырёхсот российских экономических операторов. Сергей Рябков указывает на то, что в список включены “все ведущие структуры в финансовом, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе и множество других крупных и мелких предприятий, а также значительная часть официальных лиц из нашего руководства, из госструктур”.





Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что американские власти не должны в этом отношении чувствовать себя безнаказанными или “в политико-психологическом комфорте”. По его мнению, Соединённые Штаты полагают, что имея американский паспорт им открыт доступ “во все страны мира”.





По словам профессора РУДН, политолога Юрия Почты, стоит обращать внимание на значительную разницу в экономической и финансовой мощи российского государства и Соединённых Штатов. Эксперт считает, что с этой точки зрения у российских властей нет возможности отвечать на санкционные меры адекватно. Он пояснил, что



если ограничения американской стороны наносит ущерб Российской Федерации в эквиваленте 100%, то зеркальные меры Москвы нанесут ущерб в 10% от этого объёма экономике США.





По мнению политолога, российским властям необходимо тщательно взвешивать, в каких объёмах и отраслях можно оказать давление американскую сторону – так же эффективно, как в сфере сотрудничества в космосе.



Юрий Почта отмечает, что в настоящее время главным вопросом в этом является уход от внешнеторговых расчётов с использованием доллара. Этим российская сторона обнуляет ограничения и в перспективе может ослабить как американскую валюту.