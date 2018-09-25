ИА «Ореанда-Новости». Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пересмотр украинской стороной договора по Азовскому морю приведёт к ощутимым последствиям.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев планирует прекратить действие договора с российской стороной о статусе Азова как внутреннего моря двух государств. Он отметил, что украинские власти согласовали с западными партнёрами “секретный план” по Азовскому морю, однако подробностей уточнять не стал.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев планирует прекратить действие договора с российской стороной о статусе Азова как внутреннего моря двух государств. Он отметил, что украинские власти согласовали с западными партнёрами “секретный план” по Азовскому морю, однако подробностей уточнять не стал.

По словам Андрея Руденко, любой договор содержит статьи, позволяющие одной из договаривающихся сторон выходить из этого соглашения.



Однако если Киевом будет принято такое решение, то это повлечёт за собой определенные последствия для украинской и российской сторон, отметил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ.





Андрей Руденко подчеркнул, что, согласно главной статье документа, Азовское море является исторически внутренними водами двух стран, следовательно режим движения судов должен регулироваться законодательствами обеих сторон. Он отметил, что иностранные военные суда могут проходить через пролив в Азовском море исключительно с согласия властей Украины и Российской Федерации.





В Верховной раде Украины не раз выдвигалось предложение о денонсации данного соглашения. Законопроект о расторжении договора с российской стороной был зарегистрирован в парламенте ещё три года назад. Однако внешнеполитическое ведомство и ряд силовых ведомств Украины порекомендовали Раде отказаться от это инициативы, так как это может привести к блокированию украинских портов в Азовском море.





Ранее в Государственной думе планы Украины были сделаны заявление намерении построить военную базу. По словам депутата от Крыма Руслана Бальбека, украинские власти пригонят на причал всего пару катеров и позовут сотни представителей СМИ. Однако в действительности прежние проблемы останутся, включая вопросы с комплектующими и ремонтом, “аренда причалов под дорогие яхты” и массовые увольнения со службы, отметил Бальбек.