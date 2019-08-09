ИА «Ореанда-Новости» Советник-посланник посольства США Тим Ричардсон был вызван в министерство иностранных дел России. Ему было сделано представление в связи с публикацией сведений о несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Ранее на официальном сайте посольства и на странице управления по консульским вопросам Государственного департамента в социальной сети Twitter была размещена схема проведения несогласованного митинга. Несмотря на то, что публикация сопровождалась призывом избегать данного шествия, российские дипломаты посчитали это агитацией в пользу участия в акции протеста и попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что маршрут шествия был расписан поминутно, после его проведения в посольстве США активно комментировали его. Помимо этого Захарова сказала, что журналисты Германии открыто призывали граждан принять участие в митинге.