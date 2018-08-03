



Мария Захарова подчеркнула, что решение американских политических деятелей “обосновывается не фактами, а политической, внутренней конъюнктурой”.



По словам официального представителя ведомства, комментарии будут даны по мере “прояснения ситуации”. Также Захарова утверждает, что власти Соединённых Штатов Америки регулярно обновляют пакет санкций, не опираясь на факты.



ИА «Ореанда-Новости» . Официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой было отмечено, что ужесточение ограничительных мер против российского государства, которое было инициировано группой сенаторов Соединённых Штатов Америки, является следствием внутренней политической конъюнктуры. По словам представителями МИД РФ, давать комментарии по этой ситуации пока преждевременно.По словам официального представителя ведомства, комментарии будут даны по мере “прояснения ситуации”. Также Захарова утверждает, что власти Соединённых Штатов Америки регулярно обновляют пакет санкций, не опираясь на факты.

Напомним, накануне членами сената американского конгресса от Демократической и Республиканской партий на рассмотрение парламента был внесён новый пакет санкций против российского государства, в который вошли предложения относительно новых мер против политиков Российской Федерации, крупных бизнесменов и ограничительных мер на инвестиции в энергетику.



Один из авторов законопроекта Линдси Грэма отметила, что санкции, которые были введены ранее, не смогли предотвратить “вмешательство” российской стороны в в промежуточные выборы в Соединённых Штатах, которые состоятся осенью текущего года.





По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, содержание законопроекта “абсолютно оторвано от реальности”. Он уверен, что до ноября, когда начнутся выборы в Конгресс США, российская сторона будет находиться в "заложниках борьбы", которая развернулась внутри Соединённых Штатов.



Первым заместителем председателя комитета Владимиром Джабаровом новый законопроект об ужесточении ограничительных мер бы сравнён с “инфекционным заболеванием”. Он подчеркнул, что у него складывается “впечатление, что в Америке такой санкционный вирус”. Также по мнению Владимира Джабарова, введение ограничительных мер против российского государства является это элементом недобросовестной конкуренции.