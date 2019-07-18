ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с ходатайством о возбуждении дела в связи со статьёй в газете «Карпаталия», которую издаёт Общество венгерской культуры Закарпатья. На опубликованной карте Закарпатская область Украины обозначена как территория Венгрии.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок написал на своей странице в Twitter: «На первой странице газеты… под лозунгом «Венгр, вставай!» проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!»

Между Украиной и Венгрией сохраняются напряжённые отношения в связи с этническими венграми, живущими в Закарпатье. Будапешт критически отзывается о языковой политике Киева в регионе.