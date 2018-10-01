ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что реакция Организации Североатлантического договора, Европейского союза и Соединённых Штатов Америки на итоги референдума в Республике Македония говорит об их стремлении ускоренно втянуть государство в НАТО.



Представителями российского внешнеполитического ведомства было отмечено, несмотря на то, что явка избирателей на голосовании была низкой, в результате чего плебисцит не был признан состоявшимся, американская сторона, Европейский союз и НАТО “приветствовали итоги голосования”.



Представителями российского внешнеполитического ведомства было отмечено, несмотря на то, что явка избирателей на голосовании была низкой, в результате чего плебисцит не был признан состоявшимся, американская сторона, Европейский союз и НАТО “приветствовали итоги голосования”.

В МИД Российской Федерации указали на то, что “македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения”. Также в ведомстве подчеркнули, что ведущие политические деятели из государств, входящих в Организацию Североатлантического договора и Европейский союз, принимали участие в развёрнутой пропагандистской кампании и “без стеснения” вмешивались во внутренние дела Республики Македония.





В заявлении Министерства иностранных дел России, которое размещено на официальном сайте ведомства, отмечается, что Преспанское соглашение о переименовании Македонии, заключённое Скопье и Афинами летом текущего года, противоречит международному праву и конституции балканского государства. В связи с этим было сделано заявление о необходимости урегулирования этого вопроса исключительно между двумя государствами, “без вмешательства извне и исключительно в рамках правового поля”.





Напомним, летом 2018 года Афины подписали со Скопье договор, который регулирует многолетний спор сторон о названии Республики Македония, совпадающее с наименованием области в северной части Греческой Республики. Главой Македонии Георге Ивановым было сделано заявление о том, что данное соглашение противоречит национальным интересам государства, и не подписал его.





В воскресенье, 30 сентября, на территории бывшей югославской республики прошёл референдум о её переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила менее 37 процентов, в результате чего плебисцит был признан несостоявшимся.





