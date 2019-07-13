ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы американского оборонного ведомства Марк Эспер обсудили по телефону начавшиеся накануне поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в турецкую армию.

Акар отметил, что покупка данного вида российского вооружения необходима Анкаре вследствие наличия «высокой воздушной угрозы». При этом турецкий министр сказал, что возможность приобретения американских систем Patriot, которые Белый дом предлагал поставить вместо С-400, властями не рассматривается.

В то же время Акар заверил, что турецкая сторона не отказывается от идеи создания совместной группы с представителями США по вопросу истребителей пятого поколения F-35, которые американская администрация отказалась поставлять Турции в качестве санкции за приобретение С-400.