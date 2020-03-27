ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России призвал применить меры против коронавируса, введённые в Москве, во всех регионах страны. Превентивные меры необходимо ввести в регионах в период нерабочей недели, заявил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 на территории РФ.

Премьер отметил, что благодаря ограничениям, введённым в России ранее, стране удалось выиграть время. Теперь нужно перенимать опыт других стран в борьбе с вирусом.

Кроме того Мишустин подчеркнул, что меры подействуют только если сами граждане последуют указаниям. Он призвал россиян с пониманием реагировать на введённые в стране ограничения и сократить любые перемещения.