ИА «Ореанда-Новости». Мишустин высказался по поводу новых штрафов, которые были предложены в проекте нового КоАП.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с критикой проекта нового КоАП, в котором предлагается увеличить штрафы за превышение скорости до пяти тысяч рублей. Мишустин заявил, что в стране ещё «не добились такого роста зарплат», чтобы требовать такие штрафы с населения.

Премьер отметил, что для многих водителей увеличение штрафов за превышение скорости до пяти тысяч рублей – непосильная мера. Необходимо пересмотреть подход к установлению штрафов, добавил глава кабмина.

Также Мишустин призвал чиновников изменить нынешнюю процедуру работы с документами и законопроектами. Он считает, что не нужно путать народ и выносить на утверждение «сырые и неготовые документы».