ИА «Ореанда-Новости» Лидер консервативной политической партии «Новая демократия» Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.

К присяге его привёл архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Политик дал клятву на Евангелии именем Святой Троицы соблюдать Конституцию и законы Греции, служить интересам народа.

7 июля в стране состоялись досрочные выборы в национальный парламент. Партия Мицотакиса получила 158 мест из 300. Таким образом, она сможет самостоятельно, не создавая коалиции, сформировать кабинет министров. Правящая до этого Коалиция радикальных левых СИРИЗА заняла второе место, добившись 86 депутатских мест.

Есть данные о том, что состав нового правительства Греции будет обнародован уже вечером 8 июля.