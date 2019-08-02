ИА «Ореанда-Новости» Префектура Центрального административного округа города Москвы приняла решение об отказе в праве проведения пикетов на Бульварном кольце 3 августа.

В качестве причины указано нарушение сроков подачи уведомления об акциях. В соответствии с действующими нормами заявки на пикетирование должны быть поданы не позднее 3 дней до запланированной даты пикета, если же указанные дни совпадают с воскресеньем или нерабочим праздничным днем – не позднее 4 дней. Заявки на проведение пикетов на нескольких площадках Бульварного кольца были поданы 31 июля.

На 3 августа запланирована ещё одна акция оппозиции, связанная с выборами в Московскую городскую думу. Городские власти санкционировали митинга на проспекте Сахарова, однако активисты протестного движения не согласились с данным решением и потребовали разрешить провести акцию на Лубянской площади. Позже лидеры оппозиции заявили о проведении пикетов на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.