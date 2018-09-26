СМИ отметили, что состав делегации должны были войти представители израильских Военно-воздушных сил, военного штаба, а также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава Министерства обороны страны Авигдор Либерман. По данным израильской прессы, российская сторона приняла решение поддерживать контакты между сторонами на профессиональном уровне, а именно между командующим Военно-воздушных Израиля Амикамом Норкиным и его российским коллегой Андреем Юдиным.



Израильские издания отмечают, что местные власти выразили надежду на то, что им удастся снизить напряженность между российской и израильской сторонами. Также Израиль надеется, что в этом им помогут Соединённые Штаты Америки, пишут СМИ.



Отметим, американская сторон публично на заявляла о какой-либо позиции относительно гибели российского авиационного лайнера Ил-20. Власти Израиля убеждены в достоверности расследования своих Военно-воздушных сил и в том, что им удастся убедить Соединённые Штаты в том, что именно их версия является верной.





Пресс-секретарём российского лидера Дмитрием Песковым во время встречи с представителями средств массовой информации было сделано заявление о том, что информация израильских журналистов неверна. По его словам, изначально “было предложение израильского премьер-министра Израиля направить военную делегацию, что и было сделано”.





Напомним, 17 сентября над Средиземным морем был сбит российский самолёт-разведчик Ил-20. Министерством обороны Российской Федерации ответственность за случившееся была возложена на израильскую сторону. В ведомстве отметили, что авиалайнер был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО, однако под угрозу безопасность российских военных поставили четыре истребителя ВВС Израиля. В министерстве указали на то, что израильские F-16 намеренно скрывались за российским самолётом. Израильские власти, в свою очередь, обвиняют в случившемся сирийские ПВО.



Об этом сообщают израильские средства массовой информации со ссылкой на несколько неназванных источников.