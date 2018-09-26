26.09.2018, 17:20
Москва открестилась от отказа принять израильских политиков
ИА «Ореанда-Новости». Делегация из Израиля во главе с председателем Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом планировал прибыть в российскую столицу после того, как был сбит самолёт-разведчик Ил-20, однако Москва это предложение отвергла.
Об этом сообщают израильские средства массовой информации со ссылкой на несколько неназванных источников.
Израильские издания отмечают, что местные власти выразили надежду на то, что им удастся снизить напряженность между российской и израильской сторонами. Также Израиль надеется, что в этом им помогут Соединённые Штаты Америки, пишут СМИ.
Отметим, американская сторон публично на заявляла о какой-либо позиции относительно гибели российского авиационного лайнера Ил-20. Власти Израиля убеждены в достоверности расследования своих Военно-воздушных сил и в том, что им удастся убедить Соединённые Штаты в том, что именно их версия является верной.
Об этом сообщают израильские средства массовой информации со ссылкой на несколько неназванных источников.
СМИ отметили, что состав делегации должны были войти представители израильских Военно-воздушных сил, военного штаба, а также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава Министерства обороны страны Авигдор Либерман. По данным израильской прессы, российская сторона приняла решение поддерживать контакты между сторонами на профессиональном уровне, а именно между командующим Военно-воздушных Израиля Амикамом Норкиным и его российским коллегой Андреем Юдиным.
Израильские издания отмечают, что местные власти выразили надежду на то, что им удастся снизить напряженность между российской и израильской сторонами. Также Израиль надеется, что в этом им помогут Соединённые Штаты Америки, пишут СМИ.
Отметим, американская сторон публично на заявляла о какой-либо позиции относительно гибели российского авиационного лайнера Ил-20. Власти Израиля убеждены в достоверности расследования своих Военно-воздушных сил и в том, что им удастся убедить Соединённые Штаты в том, что именно их версия является верной.
Пресс-секретарём российского лидера Дмитрием Песковым во время встречи с представителями средств массовой информации было сделано заявление о том, что информация израильских журналистов неверна. По его словам, изначально “было предложение израильского премьер-министра Израиля направить военную делегацию, что и было сделано”.
Напомним, 17 сентября над Средиземным морем был сбит российский самолёт-разведчик Ил-20. Министерством обороны Российской Федерации ответственность за случившееся была возложена на израильскую сторону. В ведомстве отметили, что авиалайнер был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО, однако под угрозу безопасность российских военных поставили четыре истребителя ВВС Израиля. В министерстве указали на то, что израильские F-16 намеренно скрывались за российским самолётом. Израильские власти, в свою очередь, обвиняют в случившемся сирийские ПВО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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