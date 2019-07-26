ИА «Ореанда-Новости» Посольство России в США направило в Государственный департамент ноту протеста в связи с проблемами, возникшими с оформлением въездной визы российской теннисистке Светлане Кузнецовой.

Ранее известная спортсменка сообщила, что ей пришлось отказаться от выступления на турнире в Вашингтоне из-за проблем с оформлением визы.

«Очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова», – сказали в российской дипмиссии. Дипломаты возмутились «продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», и потребовали прекратить дискриминацию атлетов из России.