ИА «Ореанда-Новости». МВД прокомментировали действия сотрудника, который ударил девушку в живот на несанкционированной акции 10 августа. Полиция объяснила это тем, что у мужчины не было выхода, он сделала это, что предотвратить противоправные действия.

Адвокат потерпевшей Дарьи Сосновской рассказала, что об этом сообщили девушке в официальном письме.

Кроме того, начальник отдела охраны общественного порядка назвал действия гражданки Сосновской «крайне эмоциональными и агрессивными». Девушка пыталась помешать поднять сотруднику полиции дубинку, сделав широкий шаг, чтобы наступить на руку полицейского.

Напомним, что в соцсетях вызвало широкий резонанс видео, на котором сотрудник полиции бьет женщину в живот на митинге, проходившем в поддержку не допущенных кандидатов к выборам в мосгордуму. Позже выяснилось, что у девушки сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.