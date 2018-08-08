ИА «Ореанда-Новости». Американский гереал Джон Хайтен считает, что российское ядерное и ядерное сверхзвуковое оружие не может конкурировать с оружием США и остаётся вне конкуренции. Он отметил, что США надёжна защищена от любого ядерного оружия. Об этом он заявил на конференции, где речь шла о вопросах ракетно-химической обороны.



Командующий Стратегическим командованием Соединённых Штатов Америки генерал Джон Хайтен заявил, что все ядерные возможности России, включая новые ядерные сверхзвуковые ракеты, торпеды, крылатые торпеды и прочее оружие ничего не может сделать с обороной США, например, найти американские стратегические подводные лодки или убрать четыре сотни ракетных пусковых площадок, находящихся по всем штатам. По мнению Хайтена, США может ответить на любую атаку России.

«Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила», — сказал генерал в своём выступлении на конференции по ракетно-космической обороне.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в своём послании Федеральном Собранию рассказал о новых российских видах вооружения, которые разработали в стране. В том числе рассказал о новом сверхзвуковом оружии России – системе «Авангард». Эта система летает со скоростью, превышающей более чем в двадцать раз число Маха. Ракеты способны пролететь в плотных слоях земной атмосферы до другого континента.

Со слов президента, в России появился новый ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Путин упомянул, что российское вооружение имеет крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой – «Буревесник», подводный атомный беспилотник – «Посейдон», лазерное оружие – «Пересвет». Название системы получили путём народного голосования.

Накануне журнал The National Interest написал, что российский истребитель Су-35 четвёртого поколения заметно превосходит европейские аналоги, но сможет ли он конкурировать с «невидимыми» американскими истребителями в пятом поколении – пока не совсем понятно. Но преимуществом Су-35 отметили его манёвренность – он способен выполнить сложнейшие манёвры, уклоняться от ракет противников и атаковать с очень высоких углов.



