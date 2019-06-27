ИА «Ореанда-Новости» На первых теледебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии, которые проходят в городе Майами, на вопрос о том, что является главной геополитической угрозой для Америки, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ответил, что это Россия. «Россия… пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их», – сказал глава крупнейшего города США.

Прочие претенденты на пост главы государства дали другие ответы: Китай, ядерное оружие, ситуация вокруг Ирана, а также изменение климата.

Ответ Джея Инсли, губернатора штата Вашингтон, который сказал, что главная угроза для американцев – это действующий президент страны Дональд Трамп, был встречен аплодисментами присутствующих.