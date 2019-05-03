ИА «Ореанда-Новости». На Украине работать пресс-секретарём у нового президента Владимира Зеленского изъявили желание более трёх тысяч человек – столько резюме пришло на электронный адрес HR-департамента штаба будущего президента.

Конкурс на должность пресс-секретаря новоизбранный президент объявил 30 апреля. Условия заключались всего в нескольких пунктах: знать три языка, два из которых украинский и английский в качестве обязательных, иметь опыт работы в журналистике и быть готовым работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В пресс-службе Зеленского отметили, что пришло более трёх тысяч резюме от людей, которые уверены в своих возможностях справиться с задачей. Среди желающих - профессиональные журналисты, pr-менеджеры, блогеры, студенты профильных факультетов и актёры. Среди них есть широко известные личности, однако их фамилии не называются.

Конкурс будет проходить в несколько этапов, топ-100 соискателей получат творческие задания, эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского оценят их конкурсные доклады или видео. С топ-10 личное собеседование проведёт руководитель HR-департамента и лично Зеленский.

Всех кандидатов проверит служба безопасности и антикоррупционные органы. О зарплате не сообщается.