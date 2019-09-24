ИА «Ореанда-Новости» 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своём выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

По её мнению, политики пренебрегают экологическими и климатическими угрозами. «Вы украли мои мечты и моё детство своим пустословием», – заявила Тунберг. Она сказала, что ей не следовало бы присутствовать в ООН, что ей надлежало бы учиться в школе, однако мировое сообщество обращается к молодым людям за надеждой.

Девушка также отметила, что по сравнению с другими её повезло. «Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но всё, о чём вы может говорить, – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!" – сказала она. «Молодёжь начинает осознавать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю, мы не простим», – заявила Тунберг.

Ранее Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира. Летом 2018 года она провела свой первый одиночный пикет у здания парламента Швеции, требуя выполнить обязательства по Парижскому соглашению о климате. Затем она учредила движение «Пятницы ради будущего» – перестала ходить в школу в этот день недели ради экологического активизма, и её начинание было поддержано школьниками из других стран.