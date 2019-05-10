ИА «Ореанда-Новости». Во время речи перед верхней палатой парламента на плечо Родриго Дутерте, президента Филиппин, заполз огромный таракан.

На видеозаписи с выступления видно, что сам президент этого не заметил, но через несколько секунд помощница подбежала к руководителю и попыталась стряхнуть насекомое с него бумагами. Однако Дутере снял таракана с себя рукой. После президент пошутил, что таракана заслали представители оппозиционной Либеральной партии.