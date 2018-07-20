ИА «Ореанда-Новости». Бывший командующий украинскими военно-морскими силами Сергей Гайдук предложил «оригинальный» метод обезопасить страну от России – заминировать Азовское море. Его заявление член Совета федераций и сенатор Крыма Сергей Цеков назвал возмутительным.

Вице-адмирал Украины Сергей Гайдук заявил в эфире «Громадского радио» о том, что минирование поможет обезопасить страну от «агрессии» со стороны России. С его слов, установка взрывных и неразрывных ограждений в Азовском море будет препятствовать высадкам российских десантников. При этом он продумал, как обезопасить гражданские суда от возможности подорваться на мине, предложив создать для них контролируемые военные фарватеры в составе караванов.

Также Гайдук выразил мнение, что необходимо начать военные учения на побережье моря на Украине, чтобы подготовить военнослужащих к действиям в случае высадки российских десантников.

Сенатор Крыма Сергей Цеков, член комитета Совфеда по международным делам, заявил в беседе с журналистами РБК данное предложение Гайдука возмутительным. Со слов Цекова, украинским политикам и военным деятелем уже, казалось бы, трудно удивить чем-то мировое сообщество, но им снова это удалось. Отметив, что это предложение многие европейские государства, вероятно, воспримут негативно.

– Что значит заминировать Азовское море? Это минирование против кого? Гражданских судов? — сказал сенатор Сергей Цеков, добавив, что военных кораблей как из Украины, так и из России в Азовском море ходит немного, а это минирование станет в первую очередь препятствием для гражданского судоходства.



Цеков заявил, что такое предложение бывшего командующего украинскими военно-морскими силами Сергея Гайдука свидетельствует о «еще одном шаге к эскалации войны», а не способствует достижению мира на Украине. А для достижения мира «нужно вступить в нормальный диалог с Россией, перейти от жестких заявлений, от конфронтации к диалогу».





