ИА «Ореанда-Новости». Украинским военным экспертом Алексеем Арестовичем было сделано заявление о том, что российским лидером Владимиром Путиным был подготовлен “страшный сценарий” для украинского государства, который будет осуществлён, если на президентских выборах, которые пройдут в будущем году, Пётр Порошенко не одержит победу.



По словам эксперта, в настоящее время остальными кандидатами на пост украинского президента отстаиваются интересы российской стороны, из-за чего представляют собой опасность для Украины.



По словам эксперта, в настоящее время остальными кандидатами на пост украинского президента отстаиваются интересы российской стороны, из-за чего представляют собой опасность для Украины.

Эксперт уверен, что с приближением выборов, которые запланированы на весну следующего года, российской стороной будут предприниматься попытки задействовать всё больше ресурсов для установления политического и экономического контроля над украинским государством.



Также власти России отойдут от “военных методов”, однако, ситуация в южной части Украины только обострится, утверждает Алексей Арестович.





По мнению военного эксперта, если Пётр Порошенко проиграет президентские выборы, то начнётся продвижение тезисов развязывании войны на территории Донбасса. В результате российские власти получат украинское государства через пару лет, сделав его “максимально зависимым” от Российской Федерации, утверждает Арестович.



Эксперт поясняет, что Россия заставит украинскую сторону покупать газ, нефть, российское оружие. Алексей Арестович уверен, что Украина “выживет” и сохранит проевропейский путь развития, только в том случае, если лидером государства останется Пётр Порошенко.





Отметим, в настоящее время около двадцати народных депутатов Украины заявили том, что планируют выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.



Среди них Юлия Тимошенко, которая возглавляет партию “Батькивщина”. Она заявила, что планирует проведение референдума по изменению формы правления в стране сразу после того, как одержит победу на президентских выборах.



В конце апреля Тимошенко заняла первую строчку в рейтинге возможных кандидатов на пост главы государства. Согласно оценкам потенциальных избирателей, которые высказали свою точку зрения в ходе социологического опроса, Юлию Тимошенко готовы поддержать 14 процентов из них, если бы голосование состоялось в ближайшее время.