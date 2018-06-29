ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выпускники школы в Свердловской области получили грамоты с символикой Украины – флагом. Это случилось по невнимательности.

В городе Серове выпускники взяли в руки грамоты, которые им вручили на выпускном вечере в школе, и увидели там флаг другого государства – Украины. Эта ошибка произошла в школе №22. Учительница, которая была ответственная за изготовление наградных документов, получила выговор. Об этом рассказали в отделе образования Серовского городского округа.

Со слов Александра Колганова, начальника отдела, учительница проявила халатность, скачала из интернета бланк грамоты, который подходил по разрешению, и распечатала. Женщина совершенно не обратила внимание, что в обрамлении бланка идёт сине-жёлтая лента – флаг Украины.

Заметила это классный руководитель только в момент вручения. Всю работу до этого она сделала, не заметив подвоха.

«По невнимательности, получается», – заключил начальник отдела образования Александр Колганов.

Чиновник сообщил, что все грамоты сама классная руководительница изъяла, переделала, дети получили новые – с флагом Российской Федерации.

Дисциплинарные меры всё же были приняты, женщина получила выговор от отдела образования города Серова.

Похожий случай был в усурийской школе, учительница также не посмотрела внимательно на грамоты перед распечаткой и вручила трем людям грамоты с гербом Украины. Их заменили, а педагог получила дисциплинарное взыскание. Это было в начале июня в Приморе.

Похожий инцидент был и на Украине, когда в мае в Тернополе тиражом более 330 тысяч экземпляров выпустили календари к Чемпионату мира по футболу – на них была карта России с Крымским полуостровом. Тогда разгорелся скандал по этому поводу.