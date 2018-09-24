ИА «Ореанда-Новости». Во Владимирской области во втором туре губернаторских выборов большее количество голосов от избирателей набрал Владимир Сипягин, кандидат от ЛДПР. По результатам обработки ста процентов протоколов, он обходит действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией". При этом в Центризбиркоме говорят, что избирательная компания в регионе прошла без серьёзных нарушений, поэтому предпосылок для отмены результатов нет.



Владимир Сипягин от ЛДПР набрал во втором туре выборов 57,03 процентов голосов от избирателей, Светлана Орлова набрала на 19,57 процентов голосов меньше конкурента.

"По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46%", – проинформировали в пресс-службе избирательной комиссии Владимирской области.

По информации избиркома, во втором туре приняли участие 38,29 процентов избирателей из региона, что оказалось больше, чем в первом туре. Тогда явка составила 32,96 процентов. Однако 9 сентября Сипягин набрал меньше голосов, чем Орлова. Он получил 31,19 процентов голосов, Орлова – 36,42 процентов.

Представитель ЦИК России Александр Кинев, который 23 сентября работал во Владимирской области, заявил, что избирательная кампания в регионе стала одной из «самых чистых и соответствующих закону».

«С моей точки зрения, на данный момент выборы во Владимирской области прошли максимально чисто, и предпосылок к тому, чтобы они были отменены, или их результаты были пересмотрены, нет», – сообщил он.

При этом окончательное решение по результатам ещё не принято, это будет сделано после рассмотрения всех жалоб.

Региональная избирательная комиссия рассмотрела только две жалобы на нарушения, но эти нарушения не влияют на результаты голосования. Всего в избирком поступило 16 жалоб, 14 из них были переданы в территориальные и участковые комиссии.

Одна жалоба поступила от члена УИК от КПРФ с правом совещательного голоса в городе Александрове – он жаловался на то, что территориальная избирательная комиссия несвоевременно отвечает на его запросы. Также сообщалось о жалобе на возможный подкуп избирателей в Коврове, но сотрудники правоохранительных органов не нашли подтверждений этой информации.