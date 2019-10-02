ИА «Ореанда-Новости». За жестокое обращение с животными можно будет получить административное наказание.

Такие новшества могут принять из-за недостаточной эффективности системы наказаний. Сейчас жестокое обращение с животными относится к уголовному праву. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды отметил, что это приводит к низкому уровню наказуемости.





Уголовные дела по таким статьям заводят не всегда, только если история приобрела большой общественный диссонанс. Следователи не спешат заниматься каждым из таких дел. В КоАП хотят внести нормы, которые будут регулировать случаи, закончившиеся без гибели животного. Например, оставление питомца, натравливание, нарушение требований содержания.