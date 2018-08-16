ИА «Ореанда-Новости». На Крымском полуострове обновление аэродрома Бельбек вступило в последнюю фазу. Предположительно, работы по модернизации основного блока станции будут закончены к началу 2019 года.



Напомним, что Бельбек является самым восточным аэродромом для воздушных судов военно-космических сил Российской Федерации. В случае ведения военных действий, а также в мирное время по необходимости Бельбек может принять на своей территории ракетоносцы и бомбардировщики дальнего действия.

По данным специалистов, модернизация аэродрома позволит военно-космическим силам Российской Федерации расширить свою мощность, путем увеличения влияния на Черноморском побережье.



Согласно официальным документам, обновление затронет не только саму гавань, но и близлежащую инфраструктуры, которая обеспечивает поддержание работы Бельбека. На сегодняшний день продолжаются активные работы по модернизации второй взлетно-посадочной полосы гавани. Специалисты утверждают, что после окончания всех работ на аэродроме, гавань будет способна принимать любые воздушные суда.



На крымской базе будут размещены стратегические бомбардировщики Ту-22М, Ту-160 и Ту-95, которые стоят на вооружении военно-космических сил Российской Федерации.

Ранее подобной модернизации подверглась авиационная база Хмеймим, но ее обновление обошлось бюджету страны в меньшую сумму.

Сообщается, что на Бельбек потрачено уже более одного миллиарда рублей. Также планируется потратить еще около 160 миллионов рублей на укрепление аэродрома. Все дело в том, что рядом с крымской базой протекает река Бельбек, и требуется дополнительная защита инфраструктуры в виде берегозащитных дамб по периметру. Контракт на проведение данных работ уже утвержден и подписан.

В настоящий момент на Бельбек уже прибыл 38й истребительный авиаполк 4го командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Российской Федерации. В его составе находятся две эскадрильи истребителей разного типа. Среди них Су-27УБ, Су-27СМ, Су-27П, а также Су-30М2.

Организация НАТО обеспокоена модернизацией аэродрома Бельбек на Крымском полуострове. Представители Североатлантического альянса полагают, что работы производятся с целью устрашения иностранных государств.



Они говорят о том, что на Крымском полуострове могут быть размещены экземпляры ядерного оружия против стран НАТО.