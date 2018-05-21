ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Судья Московского городского суда отменил приговор лидеру движения «Реструкт» националисту Максиму Марцинкевичу, которому в 2017 году дали десять лет колонии за участие в экстремизме, разбое и хулиганстве. Его дело отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, в июле прошлого года Марцинкевич был осуждён Бабушкинскими судом к отбыванию наказания на десять лет в колонии. Тогда сроки от трёх до десяти получили кроме Марцинкевича еще девять человек. Все – участники движения «Реструкт». В том деле фигурировали такие статьи, как умышленное причинения вреда здоровью человека и уничтожение имущества, а также хулиганство и разбой.

Следствие выяснило, что в 2013-14 годах преступная группа нападала на москвичей, при этом в ход шли дубинки, газовые баллончики и электрошокеры. Потерпевших избивали, Забирали ценности, а потом обливали краской. Установлено, что банда таким образом напала на восьмерых человек, один из них даже умер после побоев. При этом действия прикрывались социально-значимой целью, участники группы сообщили, что так боролись с наркопреступностью в стране. Всех жертв лидер «Реструкт» считал наркоторговцами.

21 мая в суде приговор отменили, дело опять будет рассмотрено судом. Решение первого суда – признать Марцинкевича виновным по двум статьям (в хулиганстве и разбое), было отменено сегодня. Также наказание облегчили еще троим его соратникам до четырех лет и десяти месяцев лишения свободы.

Стоит отметить, что Марцинкевич также являлся лидером еще одного социального проекта «Оккупай-педофиляй», как понятно из названия, целью организации была борьба с педофилией. Марцинкевич даже был осуждён за видео, которое он опубликовал в сети. Там была снята инсценировка казни над «таджикским наркоторговцем». Еще его наказывали за публичные экстремистские высказывания, он произнёс их на дебатах в клубе «Билингва» в Москве. За эти два уголовных дела ему назначили в общей сложности 3,5 года лишения свободы.