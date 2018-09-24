ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу же после освобождения из спецприёмника, где он провёл 30 суток ареста. В штабе ФБК сообщают, что в отношении Навального сотрудники МВД возбудили еще одно дело.



Информацию о задержании главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил в соцсети начальник штаба ФБК Леонид Волков. С его слов, Навального сразу же увезли, он не успел выйти на свободу после 30-дневного ареста.

«Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении», — написал Волков в своем Twitter.

Информация подтвердилась. Рядом со спецприёмником на момент задержания находился корреспондент телеканала «Дождь», который снял на видео задержание Навального. Позже «Дождь» опубликовал видеозапись, где видно, как сотрудники полиции встретили оппозиционера сразу же у ворот спецприемника и посадили в полицейскую «ГАЗель», не дав возможности пообщаться со встречавшими его людьми.



Леонид Волков сообщил, что Навального доставили в ОВД «Даниловский». В отношении главы ФБК возбуждено новое административное дело по ч. 4 ст. 20.2 КоАП. Его завели из-за нарушений порядка проведения митингов, которые повлекли за собой «причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Максимальная санкция по этой административной статье — административный арест на 20 суток.



«Конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела», — написал Волков в следующем твите.

Поводом для возбуждения дела30-дневного ареста стала «Забастовка избирателей» – инициированная Навальным несанкционированная акция 28 января 2018 года. В «Забастовке избирателей» приняли участие более тысячи человек. Участники акции призывали бойкотировать президентские выборы 18 марта. Было задержано 16 человек.

27 августа по решению Тверского суда Москвы Навальный отбывал 30-суточный арест, задержали политика 25 августа. Административное дело по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) было открыто еще в январе.