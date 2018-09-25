ИА «Ореанда-Новости». В понедельник Симоновский суд Москвы признал блогера и политика Алексея Навального виновным в организации несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Незаконный митинг состоялся в Москве 9 сентября на Тверской улице (в центре столицы). За это Навальный получил административный арест на 20 суток.



24 сентября сообщалось о том, что оппозиционный политик Алесей Навальный вышел из спецприёмника, в котором провёл 30 суток ареста. После этого его сразу же задержали. Его признали виновным за организацию несанкционированного митинга и дали ещё один административный срок – 20 суток.

– Признать Навального виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"), и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 20 суток, – озвучила постановление судья Елена Армяшина, её слова из зала суда цитирует ТАСС.

В срок наказания Навальному учли время задержание. Ожидается, что политик обжалует решение суда. На заседании защищаться ему пришлось самостоятельно. Во время заседания Навальный попросил отложить рассмотрение его дела на вторник или среду, объяснив это тем, что ему необходима юридическая помощь.

«Так как адвокаты не могут сегодня присутствовать на процессе», – пояснил он, добавив, что также существует необходимость ознакомиться с материалами дела.

Он попросил у суда допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составили в отношении него протокол, и двух формальных организаторов митинга, подавших заявку в столичную мэрию на проведение мероприятия. Но заявленные блогером ходатайства суд отклонил, ему предоставили 20 минут на ознакомление с административным протоколом.

Показания по этому делу он давать отказался в отсутствии своих правозащитников.

«Эта экзотическая статья КоАП РФ создает преюдицию и дает повод московской полиции возбудить против меня уголовное дело, поэтому я заявляю вам отвод. Пока я буду сидеть эти сутки, в отношении меня возбудят уголовное дело», – заявил Навальный. Однако судья отклонила и это ходатайство.