ИА «Ореанда-Новости» Новый законопроект обеспечит лицам, сагитировавших несовершеннолетних граждан к участию на несогласованных митингах, штрафы в размере от 30 до 500 тысяч рублей.

Согласно неофициальной версии, к принятию такого закона Госдуму подтолкнули несанкционированные митинги Навального, апогеем которых стала акция «Он нам не царь», прошедшая 10 мая.

Для прекращения беспорядков на улицах городов по всей России было задержано более полутора тысяч человек, среди которых очень часто оказывались дети.

Одно дело, когда в подобных мероприятиях принимает участие взрослый человек: он уже достаточно опытен, он сам несёт ответственность за свою жизнь. Он совершеннолетний, в конце концов. Но когда на митингах задерживают школьников, которые ещё ведут содержанский образ жизни и полностью зависят от своих родителей, которые ещё даже не представляют, что такое взрослая жизнь, — это уже совсем другой разговор.

Один из авторов законопроекта, Евгения Равенко, считает, что «дельцов», которые пытаются использовать детей в своих «политиканских» целях, необходимо «ударить по рукам». Своеобразной преградой на пути к вовлечению несовершеннолетних в политические несанкционированные акции должны стать штрафы.

Законопроект внесён в поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Для физических лиц размер штрафа будет ограничен 50 тысячами рублей, должностные лица обязаны будут заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч. Больше всего от штрафных санкций пострадают предприниматели и юридические лица, которых обязуют пополнить казну на сумму до 500 тысяч рублей.

Повторные нарушения нового законопроекта будут караться сильнее, и максимальная сумма штрафа увеличиться уже до одного миллиона. «Бонусом» к денежному наказанию прибавятся до 30 суток ареста.

У законопроекта, установившего запрет на вовлечение детей в несогласованные митинги, есть один нюанс, который тут же заметило довольно большое количество граждан. Вопрос заключается в том, что именно имеется в виду под словом «вовлечение»? Анатолий Выборный, депутат, ответил на подобные нападки тем, что не видит проблемы с идентификацией и пониманием данного слова. По его мнению, «вовлечение» в данном контексте - это убеждение, деятельность, которая «путем обмана, угроз и давления» склонила несовершеннолетнего гражданина на участие в несогласованном митинге.