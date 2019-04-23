ИА «Ореанда-Новости» Первый президент Казахстана и председатель партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурсултан Назарбаев на внеочередном партийном съезде, который проходит в столице страны, предложил выдвинуть действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева на выборы президента. Назарбаев назвал Токаева «самым достойным на сегодняшний день кандидатом» и призвал избирателей отдать голоса за него, отметив, что «Касым-Жомарт Токаев – тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев».

Назарбаев был главой Казахстана на протяжении почти трёх десятилетий. 20 марта 2019 года он сложил полномочия президента страны, и страну возглавил председатель сената (верхней палаты) парламента Казахстана Токаев. Досрочные президентские выборы назначены на 9 июня.