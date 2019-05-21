ИА «Ореанда-Новости» Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что, в соответствии с подсчётами, сумма ущерба, понесённого представляемой им страной, вследствие экономической блокады США в период 2015–2018 годов составила 130 миллиардов долларов.

Дипломат отметил, что, располагая этими средствами, Венесуэла «могла бы идти дальше в течение 9 лет».

По словам посла, в международных банках заморожены средства Венесуэлы на сумму 5,47 миллиарда долларов. Заблокированные активы содержатся более чем в 40 банках из 17 государств.

В заключение Фариа Тортоса подчеркнул, что правительство президента Боливарианской республики Николаса Мадуро ведёт неравное противоборство против самой мощной экономической и военной державы в мире.