ИА «Ореанда-Новости» Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил в интервью Hannoversche Allgemeine, что многие политики испытывают разочарование от того, что Европейскому союзу и России не удаётся установить дружеские и партнерские отношения.

Парламентарий сообщил, что он разделяет мнение президента германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который указывает на необходимости сближения с Россией. Политик отметил, что сближение возможно при условии принятия более реалистических позиций в ожиданиях Европы от Москвы. «Если мы хотим сохранить европейский миропорядок, мы должны включить в него РФ», – подчеркнул Мютцених.