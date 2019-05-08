ИА «Ореанда-Новости» Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер считает, что ставшая неожиданностью отмена посещения Германии государственного секретаря США Майка Помпео является свидетельством того, что дружба между двумя государствами «разбита вдребезги».

7 мая американский политик отменил визит в ФРГ, когда до запланированной встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом оставалось всего несколько часов. Вместо этого Помпео отправился в столицу Ирака Багдад.

Бресслер назвал решение госсекретаря США «невежливым» и «бесстыдным». Журналист также заметил, что внешняя политика Белого дома при президенте Дональде Трампе в своём роде предсказуема: она опирается не на «умные» дипломатические методы воздействия, а на «грубую властную политику» – даже при разногласиях с союзниками.

Автор статьи в заключение выразил надежду, что после того, как Трамп покинет свой пост, США вновь станут надёжным партнёром Германии.