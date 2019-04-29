ИА «Ореанда-Новости» Депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что президента Украины Петра Порошенко, в апреле проигравшего выборы на этот пост, следует отдать под международный трибунал. Парламентарий считает, украинский политик виновен в военных преступлениях, добавив, что прямыми доказательствами его вины уже на протяжении долгого времени занимаются власти самопровозглашённых республик Донбасса. Линдерман сообщил, что «кое-что из улик они мне показывали» и заверил, что для суда над Порошенко и высшими офицерами их достаточно. В заключение представитель «Альтернативы для Германии» отметил, что судебный процесс должен быть демократичным и честным, а члены трибунала должны быть набраны из числа независимых специалистов по международному праву из разных государств.