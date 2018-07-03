ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британские СМИ сообщили, что спустя четыре месяца от начала расследования, у полиции Великобритании появились подозреваемые личности в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипаль.



Правоохранительные органы нашли двух людей, которые, по версии следствия, могут быть причастны к этому преступлению. Пишет об этом иностранная газета The Sun , ссылаясь но своего информатора в Скотланд-Ярде.

По данным издания, подозреваемые скрылись, покинув страну в течение суток. Отмечается, что сейчас они находятся в России. По мнению источника газеты, эта информация является большим прорывом в деле. Но тот факт, что эти люди находятся сейчас за пределами Великобритании, утяжеляет задачу правоохранителей сделать так, чтобы они предстали перед судом. При этом в самом Скотланд-Ярде эту новость не комментировали и воздержались от каких-либо заявлений.

Российский политолог Владимир Шаповалов прокомментировал ситуацию, почему подозреваемых нашли только сейчас. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Шаповалов считает, что новая информация по делу Скрипалей является спланированными информационными «утечками», задача которых поддерживать интерес к теме, так как Скрипалей «позабыли» в информационном пространстве. Эту информацию противопоставляют тому «позитиву», который сейчас идёт от британских болельщиков и СМИ о России в рамках чемпионата мира по футболу. Именно поэтому, по мнению Владимира Шаповалова, начали говорить о двух людях, которые пытались совершить убийство, а потом уехали в Россию. Это должно напомнить миру, какая ужасная страна Россия.

Напомним, в британском Солсбери в начале марте 2018 года была совершена попытка убийства двух людей: работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британия винит Россию. Власти России это отрицают, а обвинения называют бездоказательными.



