ИА «Ореанда-Новости» Новое правительство Греции заявило, что намерено признать лидера оппозиции Венесуэлы, главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом. В сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства иностранных дел Греции, указано, что члены кабинета приняли данное решение «в соответствии с единой позицией ЕС, выраженной от имени 28 стран-членов в заявлении вице-президента Европейской комиссии Могерини».

Политический кризис в Боливарианской республике продолжается начиная с января 2019 года. После инаугурации президента Николаса Мадуро оппозиция организовала массовые протесты. Гуайдо предъявил Мадуро обвинение в нечестной победе на выборах и провозгласил себя временным главой Венесуэлы.

Ряд западных стран во главе с США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро.