ИА «Ореанда-Новости». В Госдепартаменте США сообщили, что новые санкции США по отношению к России, которые связаны с Делом Скрипалей, вступят в силу со следующей недели – с 27 августа. Перед этим информацию официально опубликуют в Федеральном регистре.



В Госдепартаменте США сообщили, что срок уведомления истёк 22 августа, уведомление, которое официально запустит санкции, опубликуют 27 августа.

«Срок уведомления, предусмотренный законом <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — проинформировали в ведомстве.

Изначально ожидалось, что новые санкции в отношении России вступят в силу 22 августа, однако официального публикации в американской правительственной газете Federal Register в тот день так и не появилось.

Напомним, новые санкции в отношении России Вашингтон анонсировал 8 августа. Причиной власти США назвали, якобы использование Россией химического оружия в Солсбери.

Санкции состоят из двух пакетов. Первый пакет предполагает запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения. Это продукция, которая может быть использована для изготовления оружия.

Второй пакет более жёсткий. Он касается кредитования российских юридических лиц, экспорта и импорта товаров, а также понижение уровня дипломатических отношений. Второй пакет санкций хотят утвердить в ноябре.

В России называют эти санкции надуманными. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции незаконны, а вся увязка новых санкций с инцидентом в Солсбери неуместна.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала предлог об использовании химоружия в Солсбери надуманным. При этом Москва пообещала США зеркальный ответ.

Инцидент в британском городе Солсбери случился 4 марта, там были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон посчитал замешанным в этом Россию, в Москве вину категорически отрицают.