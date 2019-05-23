ИА «Ореанда-Новости» Украинский институт социальных исследований имени Ярёменко, центр «Социальный мониторинг» и Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины провели опрос населения о доверии президенту страны Владимиру Зеленскому. Исследование проводилось в период 10–18 мая в 24 областях Украины, в том числе в столице. Были собраны данные от 2100 респондентов.

58 % опрошенных заявили, что они доверяют новому лидеру, при этом 35,1 % – «скорее доверяют», 23 % – «полностью доверяют».

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют лишь 15 % граждан.

Ранее на сайте президента была опубликована петиция об отставке Зеленского. По состоянию на 14 часов 15 минут по московскому времени её подписали 20 173 человека.