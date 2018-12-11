ИА «Ореанда-Новости»Украинский телеканал NewsOne в прямом эфире выяснил мнение жителей Украины о разрыве договора о дружбе с Россией.

Зрителям задали вопрос: «Прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?»

За время эфира в студию поступило 10 188 звонков. Только 7% человек считают, что разрыв договора будет полезен Украине, большая часть украинцев - 93% уверены, что это выгоднее России.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве договора о, что с 1 апреля 2019 года. Договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией" был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Он заключался сроком на 10 лет с автоматическим продлением еще на десятилетие, при отсутствии возражения со стороны обоих государств. Согласно этому договору, стороны обязывались, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ". Отношения России и Украины обострились после инцидента в Черном море 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины пересекли территориальную границу Российской Федерации.

О последствиях разрыва высказался зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий: «Этот договор, который прекращает свое существование, уже не влияет на международные отношения двух государств. Он нанесет вред гражданам Украины и России, которые имеют родственные связи в одной и другой стране. А таких у нас очень много. Порошенко разрушил все и в очередной раз показывает Западу, что выполняет все установки»

В Кремле решение Киева также не одобрили и назвали опрометчивым. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, разрыв договора о дружбе с Россией негативно скажется на жителях Украины, которых с россиянами связывают «узы родственных и братских отношений». «С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — сказал Дмитрий Песков.